Спряха играта на експерт при въпрос за 20 000 лева

Финансов анализатор показа знания и тръгна уверено към крупна печалба в „Стани богат“. След като стигна безпрепятствено до 3000 лева, Ангел Вълков реши да заключи сумата.

За нея бе попитан: Какъв данък въвежда руският цар Петър I в опита си да европеизира страната?, с възможности Незнание на френски, Носене на брада, Многоженство и Ходене с ватенки.

Ангел правилно отбеляза, че на царя не му харесвало, че в Европа не носят бради, и затова решил хем да намали тези на своите аристократи, хем да напълни хазната с парите от данъка.

Играчът заложи на втората опция и продължи напред.

Последва въпрос за 5000 лева: В коя държава най-високият връх е Зла Колата, който се намира в планинския масив Проклетия? - Сърбия, Албания, Черна гора и Хърватия.

Тук мъжът от Първомай се обади на Георги Георгиев и приятелят му го насочи към Черна гора.

Въпросът за 10 000 лева бе: Фигурите на кой мост са изградени по предложение на Христо Г. Данов в чест на книжари-революционери? - Орлов мост, София, Панаирния мост, Пловдив, Аспаруховия мост, Варна, и Лъвов мост, София.

Участникът имаше предположения, но не бе сигурен, и затова поиска помощ Ники Кънчев. Водещият обаче го разочарова, че не знае верния отговор, но ще му помогне с някои разсъждения.

Ники каза, че Аспаруховия мост е модерно съорежение и го премахна заедно с Орлов мост, тъй като, когато е построен, София е стигала до университета, и извън него всичко е било село и вилна зона.

Лъвов мост е много интересен, с вградени фигури в самите колони. Панаирния мост е свързван с Пловдив, но има ли пък там фигури, и дали пряката връзка на Данов с Пловдив да не е уловка, заяви по бТВ Кънчев.

Ангел реши да рискува и спечели аплодисменти от публиката. Той маркира Лъвов мост и позна.

Така Вълков, чиято мечта е да изкачи К-2, заработи 10 000 лева. Гонгът обаче сложи край на блестящото му шоу тази вечер. Утре Ангел ще отвори въпрос за 20 000 лева, но вече няма да има жокери на разположение.

