Спряха каналите на MTV

MTV прекрати съществуването на каналите си. Основният канал ще продължи да излъчва в САЩ, но вече единствено развлекателни формати.

Меломаните посърнаха, след като днес официално стана факт закриването на популярните от десетилетия музикални канали.

Музикалната телевизия излезе за пръв път в ефир през 1981 г., давайки старт на нова ера в музиката и поп културата. Много бързо MTV се наложи като най-гледания музикален канал в света, припомня bgonair.bg.

Възходът на цифровите стрийминг платформи като YouTube и TikTok създадоха нови условия на музикалния пазар и станаха причина за закриването на телевизията.

