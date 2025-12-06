Спряха минаването на камиони през „Капитан Петко войвода" – "Орменион“

Снимка: МВР

Преустановява се пропускането през граничен преход „Капитан Петко войвода" - "Орменион“ на тежкотоварни автомобили и в двете посоки, съобщиха на сайта си Главна дирекция "Гранична полиция" (ГДГП).

По-рано турското министерство на търговията съобщи, че обработката на камиони на граничен пункт Ипсала/Кипи е преустановена от вечерта на 2 декември заради протестите на гръцките фермери, които са блокирали пътищата от гръцката страна, предаде днес турският информационен сайт „Тюркийе тудей“.

В профила на министерството в социалната мрежа Екс служители заявиха, че гръцките фермери са затворили пътя за камиони към пункта Ипсала/Кипи. Министерството също така съобщи, че е получило информация, че граничният пункт "Орменион" - "Капитан Петко войвода" на границата с България е блокиран по подобен начин от фермери.

На границата с Гърция поради протести на гръцките земеделски производители от Северна Гърция в района граничен преход „Кулата - Промахон“ е преустановено пропускането на товарни автомобили от и за Гърция, предава БТА.

На границата с Турция трафикът е интензивен на гранични контролно-пропускателният пункт (ГКПП) "Капитан Андреево" и на ГКПП "Лесово" на изход за товарни автомобили.

Трафикът е нормален на всички контролно-пропускателни пунктове със Република Северна Македония.

Нормално е движението и на граничните пунктове със Сърбия.

Трафикът е нормален на всички гранични преходи с Румъния.

