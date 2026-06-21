Спряха напълно продажбата на горива в Крим: Украйна удари Керч

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По предварителни данни под удар тази нощ са попаднали обекти край Керченското пристанище, включително терминали за съхранение и претоварване на нефтопродукти и втечнен газ.

Продажбите на горива за граждани в окупирания от Русия Крим са спрени. Това съобщи в неделя назначеният от Москва губернатор Сергей Аксьонов, цитиран от БГНЕС и АФП.

Ограничението е влязло в сила от 9:00 ч. на 21 юни. По думите на Аксьонов гориво ще се продава само на държавни предприятия. Решението е взето на фона на засилени украински удари по руските снабдителни линии към полуострова.

През последните седмици украинските сили засилиха атаките си с цел да нарушат руската логистика. По-рано този месец Киев използва нови далекобойни дронове за удари по ключови мостове, а още миналото лято украинското разузнаване съобщи, че негови апарати са ударили Крим.

Атаките вече доведоха до проблеми с доставките. В началото на юни се стигна до остър недостиг на бензин и огромни опашки по бензиностанциите на полуострова.

Редактор "Екип на Петел",

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