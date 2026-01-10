реклама

Спряха парното в Киев след руски удари

10.01.2026 / 20:54 2

Стопкадър Нова Тв

Адът в Украйна няма край.

Въпреки големия студ, токът, водата и парното в Киев бяха спрени аварийно, за да се извършат ремонти.

Русия за пореден път атакува електроцентрали и ТЕЦ-ове, което остави без осветление и отопление стотици хиляди украинци.

В последните дни температурата в столицата е -10 градуса през деня и -16 през нощта. Спирането продължи няколко часа. Подобно е положението в град Днипро. Кметът каза, че без ток са 50 хиляди абонати. След последните удари в нощта на петък срещу събота са счупени прозорците на 400 апартамента в 9 високи блока в града, пише nova.bg.

kris (преди 30 минути)
Рейтинг: 557948 | Одобрение: 105768
Отлично, даже много добре.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
cron1 (преди 1 час)
Рейтинг: 138147 | Одобрение: -19013
Така ли се води война, боклуци - с премръзнали деца и старци?!?Гняв
Марио Кроненберг

