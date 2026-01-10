Спряха парното в Киев след руски удари

Стопкадър Нова Тв

Адът в Украйна няма край.

Въпреки големия студ, токът, водата и парното в Киев бяха спрени аварийно, за да се извършат ремонти.

Русия за пореден път атакува електроцентрали и ТЕЦ-ове, което остави без осветление и отопление стотици хиляди украинци.

В последните дни температурата в столицата е -10 градуса през деня и -16 през нощта. Спирането продължи няколко часа. Подобно е положението в град Днипро. Кметът каза, че без ток са 50 хиляди абонати. След последните удари в нощта на петък срещу събота са счупени прозорците на 400 апартамента в 9 високи блока в града, пише nova.bg.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!