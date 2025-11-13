Спряха пенсионната реформа във Франция

Снимка Pixabay

Френското национално събрание гласува с широко мнозинство спирането на пенсионната реформа - емблематична в програмата на президента Еманюел Макрон, която предизвика протести и политически сътресения.

255 френски депутати гласуваха за замразяването на реформата на пенсионната система, едва 146 се възпротивиха. С това решение ще се прекъсне постепенното увеличение на възрастта на пенсиониране от 62 на 64 години - мярка, която предизвика бурни протести и чието премахване беше условието да не падне правителството на Себастиан Льокорню, предаде БНР.

Очаквано най-много гласове дойдоха от социалистите и еколозите, президентската коалиция "Ренесанс" се въздържа, а крайнолевите и комунистите гласуваха против, тъй като искат окончателна отмяна на реформата.

Лидерът на социалистите Оливие Фор определи вота като "голяма победа", докато за консерватора Брюно Ретайо това е "капитулация".

Спирането на реформата ще струва близо 2 милиарда евро за следващите две години, докато Франция се опитва безуспешно да се бори с огромния си дефицит.

Текстът трябва да бъде разгледан от Сената, в който преобладава десницата, и чийто председател Жерар Ларше вече се изказа остро срещу спирането на реформата.

