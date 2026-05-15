Спряха полетите на летището в Хелзинки заради дронове
Снимка: Гугъл мапс
Финландските власти предупредиха за „подозрителна активност на дронове“ в района на столицата, а летището в Хелзинки съобщи, че временно е преустановило полетите, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
„Властите предприемат мерки. Въоръжените сили са усилили способностите си за наблюдение и реагиране. Призовавам всички да следят съобщенията на властите“, написа премиерът Петери Орпо в публикация в Екс.
