Спряха полетите от и до летището на Лайпциг заради подозрителен предмет

Пекселс

Полетите от и до летището на Лайпциг, което обслужва и друг германски град - Хале, бяха спрени временно през изминалата нощ, след като в района беше забелязан неидентифициран летящ обект, а близо до една от пистите беше открит подозрителен предмет, предадоха ДПА и Ройтерс, позовавайки се на полицията.

Няколко самолета, един от които - изпълняващ редовен пътнически полет, са били пренасочени по време на този "инцидент в областта на сигурността", предаде БТА.

Северната писта на летището отново бе отворена за полети тази сутрин

Южната писта на летището, което служи като хъб за самолетите на логистичната компания Ди Ейч Ел (DHL), остана обаче затворена, докато специалисти проучват предмета с помощта на технологии за обезвреждане на взривни устройства.

Германските власти разследват и сигнали за неизвестен летящ обект, който е бил забелязан в района над летището, и установяват дали е възможно той да е свързан с инцидента.

Говорител на полицията заяви, че няма непосредствена опасност.

Германските летища са в състояние на повишена готовност след поредица от непозволени прелитания на безпилотни летателни апарати над обекти, включително военни съоръжения, енергийни терминали, морски пристанища и обекти, собственост на логистични компании.

Полицията в Германия предупреждава, че подобни прелитания на дронове може да са дело на руски агенти - твърдения, които Русия категорично отрича, отбелязва Ройтерс.

Редактор "Екип на Петел",

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