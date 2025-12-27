Спряха ремонта на скъсаната дига в Гелеменово
Снимка Пиксабей, архив
Извънредна ситуация в наводненото българско село.
По искане на кмета на село Гелеменово - Светлана Андреева, служителите на „Напоителни системи“ ЕАД – клон Тополница спират работата по възстановяване на скъсаната дига на Телки дере, съобщава bTV.
Също по нейно искане и след отправени заплахи, тежката техника, както и служителите на клона, ще напуснат землището на селото, съобщават от пресцентъра на Министерството на земеделието и храните.
Предстои от министерството да подадат сигнал до прокуратурата за това, че дружеството не може да изпълни законоустановените си задължения и да извърши незабавен ремонт.
Екипи на клон Тополница денонощно работят на място и следят нивото на реката с цел недопускане на ново заливане, пише novini.bg.
