Спряха ремонта на скъсаната дига в Гелеменово

Снимка Пиксабей, архив

Извънредна ситуация в наводненото българско село.

По искане на кмета на село Гелеменово - Светлана Андреева, служителите на „Напоителни системи“ ЕАД – клон Тополница спират работата по възстановяване на скъсаната дига на Телки дере, съобщава bTV.

Също по нейно искане и след отправени заплахи, тежката техника, както и служителите на клона, ще напуснат землището на селото, съобщават от пресцентъра на Министерството на земеделието и храните.

Предстои от министерството да подадат сигнал до прокуратурата за това, че дружеството не може да изпълни законоустановените си задължения и да извърши незабавен ремонт.

Екипи на клон Тополница денонощно работят на място и следят нивото на реката с цел недопускане на ново заливане, пише novini.bg.

