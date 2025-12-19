Спряха тировете и през "Кулата – Промахон"

Булфото

Ограничено е движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона през граничния преход „Кулата – Промахон“, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Движението е преустановено заради протест на гръцки фермери.

Стачката започна на 3 декември, като малко след 14:00 часа беше преустановено пропускането на камиони и от двете страни на граничния поход. Тогава в съвместния контактен център за полицейско сътрудничество на Промахон бе получена информация от представител на гръцката полиция за затваряне на пътя в района на граничния преход в посока Гърция. Мярката е с цел да се осигури безопасността на движението във връзка с протестните действия на земеделските производители от Северна Гърция.

Протестите избухнаха заради забавянето на изплащането на земеделските субсидии в резултат на скандала с корупция в гръцката агенция по земеделските плащания ОПЕКЕПЕ, предаде БТА.

Редактор "Екип на Петел"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!