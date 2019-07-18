Спряха три реактора на руска АЕЦ заради късо съединение

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Руска АЕЦ изключи автоматично три от четирите си реактора заради късо съединение в един трансформатор, радиационното равнище остава нормално, съобщи Росенергоатом, предаде Нова тв.

Изключиха се първият, вторият и четвъртият реактори на Калининската АЕЦ. Тя се намира на 350 км северозападно от Москва в Тверския регион.

„Радиационното равнище в централа и прилежащия й район остава без промени и в съответствие с установените норми”, казва се в съобщението.

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