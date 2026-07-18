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Спряха турски тир, движил се със силно разкъсана гума в Монтанско

18.07.2026 / 00:08 0

Снимка: МВР
 
В хода на операция по контрол на тежкотоварния трафик на територията на  област Монтана, в близост до село Сумер в посока Враца, е спрян за проверка тир с турска регистрация, съобщават от МВР. 

Служители на „Пътна полиция“ при ГДНП и ОДМВР - Монтана са установили сериозни разкъсвания по протектора на една от гумите. 

Заради опасната техническа неизправност тежкотоварният автомобил е спрян от движение до отстраняване на констатирания проблем.

Съвместната операция на „Пътна полиция“ и ИА „Автомобилна администрация“, насочена към засилен контрол на тежкотоварния трафик и предотвратяване на тежки пътнотранспортни произшествия на територията на цялата страна продължава, като акцентът остава върху техническата изправност на товарните автомобили, контролът за употреба на алкохол и наркотични вещества от водачите, както и спазването на времето за управление и почивка.

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