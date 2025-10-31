Спряха учител по философия

Редактор: Юлия Георгиева, кадър бТВ

Георги Георгиев е учител по философия, който обича да рисува, обича поезия и мечтае за световен мир и благоденствие.

Сяда на стола на богатството при Ники Кънчев и признава, че да си учител е със сигурност голямо предизвикателство.

Би трябвало учителството да е мисия на будител, казва той в наведечерието на Деня на народните будители.

Безпрепятствено учителят премина през въпросите до сумата от 3000 лева. Спънката се появи на въпрос: Ккаво проповядва фабианството - идеологическо течение, възникнало в края на 19 век сред британския елит?

- социализъм

- феминизъм

- стоицизъм

- хедонизъм

Участникът на Стола на богатството изключи тутакси стоицизма и хедонизма.

Съмнявам се, че британският елит се е вълнувал от стоицизъм и хедонизъм, тъй като по онова време социализмът и социализмът са били новите течения, коментира той.

Равноправието между хората и това и между половете са вълнували хората по това време. Но при философите проблрем е, че никога не се чувстват на сто процента сигурни в каквото и да е. Затова неща се обадим на приятел за помощ, коментира той.

Георги избра да се обади по телефона за помощ на сестра си Беатрис, която в момента е студентка по актьорско майсторство.

Тя насочи брат си към първия отговор - социализъм и той й се довери. Точно този ход донесе на учителя по философия сумата от 3000 лева, но ефирното време приключи и така участието на Георги приключи на този етап.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!