Спряха въздушния трафик на швецко летище заради дрон

Въздушният трафик на летището в град Гьотеборг на западния бряг на Швеция бе спрян днес, след като на територията му са били забелязани дронове, съобщи в. „Афтонбладет“, като се позова на шведската Агенция за гражданска авиация.

Дронове причиниха значителни смущения в цяла Европа през последните месеци и в няколко страни временно бе прекратявана работата на летища, посочва Ройтерс, предаде БТА.

Някои официални представители обвиняват Русия, че води хибридна война и е отговорна за случаите. Москва отрича каквато и да било връзка с тях.

