Спряха водата на Несебър, Слънчев бряг, Равда и Свети Влас

Водоснабдяването в Несебър, Слънчев бряг, Равда и Свети Влас се преустановява днес.

Спирането на водата се налага поради извършването на строително-монтажни дейности за свързване на нови водопроводни съоръжения.

От водоснабдителното дружество уточняват, че чешмите ще останат сухи до пълното приключване на техническите работи по мрежата, предаде БНР.

