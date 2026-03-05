Спряха живото излъчване на брифинга в МС след появата на временно управляващия посолството на САЩ

Кадър Фб

Пресслужбата на Министерския съвет прекъсна живото излъчване преди брифинга на премиера Андрей Гюров в момента, в който в кадър се появи временно управляващият посолството на САЩ Мартин Макдауъл. Техническото прекъсване настъпи малко след провеждането на Съвета по сигурността.

Камерите показаха как дипломатът слиза по стълбите на институцията, придружаван от служители на държавния протокол. Това се случи непосредствено преди предвидените изявления на Гюров, външния министър Надежда Нейнски и министърът на отбраната Атанас Запрянов. След спирането на сигнала, излъчването бе възстановено за самата пресконференция.

От кадрите не става ясно дали Макдауъл е присъствал на проведения втори Съвет по сигурността, или е провел отделен разговор с министър-председателя. Визитата на американския представител не фигурира в официалната програма на правителството, нито бе съобщена предварително информация за нея.

По-рано днес премиерът Гюров обсъди приоритетите на кабинета с посланиците на държавите от Европейския съюз, като акцент в разговорите бяха честността на вота и ситуацията в Украйна. Темата за сигурността бе водеща за деня, след като министър Нейнски се договори с гръцките власти за евакуация на български граждани от Близкия изток.

