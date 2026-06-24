Спукана гума е вероятната причина за катастрофата на магистрала "Тракия"

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Спукана гума на товарен автомобил, движещ се по автомагистрала "Тракия", е най-вероятната първоначална причина за тежката катастрофа, при която има загинали и тежко ранени.

Инцидентът, за който по-рано съобщихме, е станал около 13:00 часа на 290-ия километър в района на Ямбол, предаде Днес.бг

По първоначални данни именно внезапната повреда е довела до загуба на контрол над камиона, който е навлязъл в насрещното платно и се е ударил челно в лек автомобил.

Силният сблъсък е бил фатален за част от пътуващите в колата, сред които и две деца.

Още двама души са тежко пострадали и са транспортирани за лечение в болнично заведение в Ямбол.

Катастрофата е предизвикала сериозно затруднение в движението по основната пътна артерия на страната, като трафикът в района е бил пренасочен по обходни маршрути.

"Пътна полиция" регулира движението, а на място се извършват действия по изясняване на всички обстоятелства около инцидента.

Властите призовават шофьорите да карат с повишено внимание и да се съобразяват с усложнената пътна обстановка.

Редактор "Екип на Петел",

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