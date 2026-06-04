Сръбската служба за сигурност препоръча на Вучич да не пътува за срещата на върха в Черна гора

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Сръбската агенция за сигурност и информация (БИА) предупреди президента Александър Вучич да не пътува за Черна гора в петък за среща на върха с лидери от Европейския съюз и Балканите, позовавайки се на заплахи за сигурността на фона на дипломатическо напрежение между двете страни, предаде Ройтерс.

Очаква се френският президент Еманюел Макрон, германският канцлер Олаф Шолц и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен да пристигнат в крайбрежния град Тиват, за да се срещнат с лидерите на шестте държави от Западните Балкани и да обсъдят напредъка им към членство в ЕС.

В изявление от сряда вечерта БИА посочи, че пътуването до Черна гора представлява висок риск за сигурността на Вучич поради „враждебни действия на чужди тайни служби и присъствието на престъпни кланове там“, пише novini.bg.

Въпреки предупреждението, председателят на парламента Ана Бърнабич заяви, че Вучич планира да пътува за Тиват, където го очакват важни срещи.

Предупреждението дойде, след като медии в Подгорица съобщиха, че в сряда Черна гора е върнала самолет с 87 сръбски граждани, кацнал в Тиват, с мотива, че те представляват заплаха за сигурността преди срещата на върха ЕС-Западни Балкани.

Черногорският новинарски портал „Виести“ информира, че полицията е иззела и два автобуса, които е трябвало да превозят групата.

Отношенията между Сърбия и Черна гора са обтегнати заради позицията на Подгорица спрямо Косово, чиято независимост Белград не признава, както и заради влиянието на Сърбия върху вътрешнополитическите въпроси в Черна гора чрез църквата и политически партии, свързани със Сръбската прогресивна партия на Вучич.

Черна гора, която е член на НАТО, обяви независимост през 2006 г. след разпадането на съюза си със Сърбия. За разлика от Белград, Подгорица въведе санкции срещу Русия, хармонизирайки външната си политика с тази на Европейския съюз.

В сряда вечерта Сърбия е въвела по-строг контрол на границата си с Черна гора, което е довело до образуването на дълги опашки на граничните пунктове.

Редактор "Екип на Петел",

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