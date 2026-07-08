Сръбски опозиционер: ЕП вече не вижда Вучич като лидер, водещ страната ни към ЕС

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След разговори в Европейския парламент и завръщането си от Страсбург, председателят на опозиционната на властта в Белград Демократическата партия (ДП) Сърджан Миливойевич заяви, че според него посланието на европейските депутати е било ясно – те вече не възприемат сръбския президент Александър Вучич като политик, който води страната към Европейския съюз.

Делегация на ДП, включваща Миливойевич, генералния секретар Душан Костадинович и члена на председателството Небойша Зеленович, е участвала в дискусия с евродепутати от групата на социалистите и демократите относно ситуацията в Сърбия. Разговорите са се провели преди дебата и гласуването на резолюцията за страната, съобщиха вчера от партията.

Миливойевич коментира ключовите послания от срещите и подчерта, че Европейският парламент вече не вярва в намеренията на президента Вучич по отношение на европейския път на Сърбия.

„Основното послание, което чух вчера в Европейския парламент от евродепутатите, е, че никой там, а бих казал и голямото мнозинство в Европейската комисия, вече не възприема президента Александър Вучич като човек, който води Сърбия към ЕС. Напротив, виждат го като човек, който 14 години лъже и заблуждава европейските служители, че Сърбия върви към Европа, а всъщност се намира на ръба на пропастта“, заяви Миливойевич.

Според него европейските представители все още искат да видят Сърбия в Европейския съюз, но сега все по-ясно разпознават кой е най-голямото политическо предизвикателство за Вучич в момента.

„Другият важен момент е, че след като той вече е идентифициран като пречка по пътя към ЕС, те казват: „Ние искаме Сърбия като член на ЕС“. И това не е реторична фраза, а същностно желание. Тогава те питат: кой е този, който най-много застрашава Александър Вучич в този момент? Това е студентското движение. Ако това е организацията, която може да го свали, тогава ние силно я подкрепяме. Сега тази подкрепа е недвусмислена“, допълни Миливойевич.

Той твърди, че в разговорите с европейските представители е било обсъждано и как евентуални мерки срещу Сърбия биха могли да бъдат насочени така, че да не засягат гражданите, а управляващия режим.

„За първи път започнахме сериозни разговори за прането на пари. Една от основните теми, които обсъдихме, е, че според информацията, с която разполагаме, голяма част от привържениците на управлаващата Сръбска прогресивна партия (СПП) незаконно купуват имоти в Гърция. Помолихме тези данни да бъдат разследвани и договорихме среща в европейския орган за борба с прането на пари, за да можем да представим доказателствата, които изложихме пред европейските служители, и пред тази институция“, каза Миливойевич, пише novini.bg.

На въпрос дали е чул нещо окуражаващо за сръбските граждани в изявленията на еврокомисаря Марта Кос, Миливойевич отговори, че Европейската комисия носи отговорност пред Европейския парламент както за действията си, така и за бездействието си.

„Не съм сигурен, че един комисар може да бъде в такова несъгласие с всички парламентарни групи в Европейския парламент. Сега имаме сериозни критики и от групата на Европейската народна партия (чийто член е СПП). Те имат много сериозни и основателни критики към поведението на СПП“, заключи Миливойевич, цитиран от опозиционната телевизия Н1.

Редактор "Екип на Петел",

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