Сръбските радари засякоха българин с близо 220 км/ч

34-годишен българин отнесе солена глоба поради висока скорост на магистралата Белград-Нови Сад в Сърбия, предаде БГНЕС.

Сънародникът ни с инициали Д.М.С. е профучал с БМВ-то си с 217.3 км/ч.

Вътрешното министерство разпространи и снимки от радара и мястото на нарушението, където българинът е карал с висока скорост.

