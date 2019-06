"Кризата в България все по-голяма. Цените на храните и комуналните услуги растат, заплатите мизерни“. Това гласи заглавие на материал в сръбския вестник „Блиц“, цитиран от едноименния български информационен портал.

В публикацията са цитирани данни на НСИ /чрез сайта SeeNews/ за инфлацията през месец май /3,5%, по-ниска от 3,7-те процента през април/, за ръст на потребителските цени /с 0,1% на месечно ниво, при ръст от 0,5% през април/.Пише още, че храната и безалкохолните напитки, за които отиват най-голям дял от месечните приходи, през май са поскъпнали с 5,8% в сравнение със същия месец миналата година, цените за жилище, вода, ток, газ и други горива са нараснали с 4,4%, а на транспорта с 2,5%.Сръбското издание посочва също така, че средната заплата в България е най-ниската в ЕС /457 евро/, а на стъпало по-нагоре е Румъния с 565 евро.Как така обаче сръбските „експерти“ веднага се досетиха, че България живее в криза и все повече затъва в нея, а никой у нас „не смее“ да каже това? Или в съседната страна проработват стари инстинкти за България, която винаги трябва да е по-зле, а Сърбия винаги е най-най-най, пише Днес бг.По-рано стана ясно, че сме втори по ръст на заплатите в ЕС. Paзxoдитe зa тpyд в Бългapия нapacтвaт c 12,9 пpoцeнтa пpeз пъpвитe тpи мeceцa нa гoдинaтa, cпpямo cъщия пepиoд нa 2018 гoдинa. Зaплaтитe ce пoĸaчвaт c 12,7 пpoцeнтa, a дpyгитe paзxoди, ĸoитo вĸлючвaт ocигypoвĸитe - c 13,8 пpoцeнтa. Toвa e втopият нaй-бъpз тeмп нa pacтeж в Eвpoпeйcĸия cъюз. Това пoĸaзвaт дaннитe нa Eвpoпeйcĸaтa cтaтиcтичecĸa cлyжбa.Също така стана известно, че през май регистрираната безработица достигна най-ниското си равнище от създаването на Агенцията по заетостта. Отчетената стойност от 5.3%1 бележи свиване на месечна и на годишна база съответно с 0,3 и 0,8 процентни пункта. В края на май регистрираните безработни в бюрата по труда са 175 399 души, като снижението спрямо април е с 9 027 лица. Спрямо май 2018 г. те са с 25 059 по-малко.

