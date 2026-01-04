Сръбският президент: Хората знаят, че никога не съм лъгал за резултатите от изборите

Снимка Булфото

Сръбският президент Александър Вучич увери, че никога не е участвал в изборни измами и винаги признава резултатите от вота.

Думите му идват след като лидерът на опозиционната Партия на свободата и справедливостта Драган Джилас обяви, че няма да приеме поражение.

"Никога не съм участвал в никакви изборни измами, нито пък това ме интересува. В момента, в който почувствам, че ми липсва легитимност, се оттеглям. Мандатът ми също изтича и както виждам от проучването, моята легитимност е все още много, много по-голяма от тази на всички останали, особено на тези, които говорят за това", обясни той.

"Аз лично винаги ще признавам изборните резултати. Дали съм доволен или не, това е друг въпрос. Мисля, че демокрацията е най-добрата форма, която съществува в света, не познаваме по-добра", изтъкна той, цитиран от БГНЕС.

"С всички възражения, които имаме, не познаваме по-добра. Гласът на народа е глас Божи и хората знаят това. Хората знаят, че никога не съм лъгал за резултатите от изборите. В момента, в който излезем и прочетем резултатите, всички ще знаете, че това са резултатите", каза още Вучич.

