Сръбският президент: "Хората трябва да очакват с нетърпение един изключителен проект"

снимка: Булфото

Сръбският президент Александър Вучич заяви, че е един обикновен човек и не е безгрешен в интервю тази вечер пред частната телевизия Пинк.

„Те може да са безгрешни, аз не съм. Аз съм просто обикновен човек, нищо повече“, добави президентът, визирайки своите политически противници.

На 1 ноември, когато бе обявен Ден на траур в Сърбия по повод една година от трагедията в Нови Сад, където 16 души загинаха, а един бе тежко ранен след срутване на козирката на местната жп гара, Вучич се извини на протестиращите студенти за всички негативни коментари, които е отправил по техен адрес през последните 12 месеца.

От година Сърбия е обхваната от антиправителствени демонстрации, начело на които застанаха студенти, блокиращи над 60 факултета. Протестиращите смятат, че до трагедията в Нови Сад се е стигнало заради корупция и небрежност. Исканията им за прозрачно разследване и понасяне на наказателна отговорност прераснаха в призив за предсрочни избори.

В интервюто пред Пинк Вучич отново призова Диана Хърка, майката на една от 16-те жертви в Нови Сад, да спре да гладува.

Година и един ден след като на 1 ноември 2024 г. се срути бетонната козирка на наскоро ремонтираната жп гара в Нови Сад, Хърка обяви безсрочна гладна стачка пред сръбския парламент в Белград и поиска Вучич да насрочи предсрочни парламентарни избори, а виновните за инцидента да бъдат осъдени.

Сръбският президент каза, че е провел "уважителен разговор" по телефона с Хърка и е отговорил на някои нейни въпроси, но не навлезе в подробности.

В интервюто пред Пинк Вучич заяви, че ще продължи да се бори Хърка да прекрати гладната си стачка.

В същото интервю Вучич каза още, че сръбските власти отдават под наем за 90 години, а не продават земята под комплекса от сгради на Генералния щаб в Белград.

"Те дават 650 милиона евро, а ние ще получаваме 28,5 процента от приходите", каза Вучич.

Със специален закон, гласуван от сръбския парламент преди дни, бе открита възможност за строителство върху парцела на Генералният щаб, който се намира точно срещу сградите на правителството и на министерството на външните работи. Намерение за изграждане на луксозен хотел на същото място в центъра на сръбската столица, беше изразено в началото на 2024 г. от Джаред Къшнър, зет на президента на САЩ Доналд Тръмп.

"Хората трябва да очакват с нетърпение един изключителен проект", каза Вучич и припомни, че инвестиционното намерение на Къшнър включва и вграждането в луксозната постройка на мемориал в памет на жертвите от бомбардировките на НАТО в края на 90-те години на 20-ти век в Белград.

Темата е чувствителна в Сърбия, защото засяга сгради, бомбардирани няколко пъти през 1999 г. по време на въздушната кампания на НАТО, водена от САЩ, чиято цел беше да се прекрати войната в Косово (1998-1999 г.).

По-рано днес на протест пред Генералния щаб студенти и граждани обявиха, че ще пазят с телата си комплекса на Генералния щаб от разрушаване, защото той трябва да остане за поколенията и статутът му на паметник на културата да бъде възстановен, тъй като е има висока архитектурна стойност.

