Сръбският президент: Надявам се руснаците и унгарците да постигнат споразумение

Сръбският президент Александър Вучич заяви днес, че се надява през следващия период да може да закупи поне още 5 процента от акциите в NIS, защото тогава ще "има пълен контрол върху това какво ще прави мажоритарният собственик", пише Tanjug.



"Надявам се, че през предстоящия период, за първи път, ще можем да купим поне още пет процента от акциите в NIS, защото тогава ще имаме пълно влияние и контрол върху това какво ще прави мажоритарният собственик и ще си зададем въпроса за нещо. Няма да сме хора, които се крият зад завеса и не решават нищо. Защото за нас е важно да имаме 34 процента, повече от една трета, защото тогава можеш да получиш представа за финансите и всичко останало", каза Вучич пред TV Informer.



Сръбският президент подчерта, че се надява руснаците и унгарците да постигнат споразумение за NIS, но че държавата е подготвила собствен пакет, ако е необходимо, от 15 януари, за всеки случай, но не очаква да има нужда от това.

