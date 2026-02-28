Сръбският президент: Случващото се в Близкия Изток не означава, че започва Трета световна война, а нова световна ера

снимка: Булфото

Сръбският президент Александър Вучич разговаря по телефона тази вечер с президента на Обединените арабски емирства (ОАЕ) шейх Мохамед бин Зайед ал-Нахаян за настоящата ситуация в Близкия изток и сериозната ескалация, която представлява риск за регионалната и световната сигурност, стана ясно от публикация на Вучич в Инстаграм.

"Изразих солидарност с народа на ОАЕ, пожелах мир в региона с надеждата, че ще излязат по-силни от всички трудности и проблеми. Вярваме, че е необходимо да се положат допълнителни усилия за спешна деескалация и връщане към диалог, защото само политически и дипломатически решения могат да осигурят дългосрочна стабилност в региона и в целия свят.", написа Вучич.

Той допълни, че в разговора двамата са потвърдили готовността си да продължат тясната комуникация и сътрудничество, с убеждението, че "отговорният и разумен подход от страна на всички участници е единственият устойчив път към запазване на мира и сигурността".

По-рано през деня Вучич коментира, че случващото се в Близкия Изток не означава, че започва Трета световна война, а нова световна ера, в която международното право не действа.

