Сръбският президент Александър Вучич: Имаме добри новини

Снимка Булфото

Сръбският президент Александър Вучич заяви днес, че очаква рафинерията на сръбската петролна компания НИС в Панчево да заработи пълноценно на 17, 18 или 19 януари, както и руснаците и унгарците да се споразумеят за закупуването на руския дял в НИС до изтичането на експлоатационния лиценз за НИС на 23 януари, предаде ТАНЮГ.

Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ е издала разрешение на Адриатическия петролопровод ЯНАФ (JANAF), което му позволява да продължи да транспортира петрол за сръбската петролна компания НИС до 23 януари 2026 г., информира ТАНЮГ, като се позова на съобщение вчера вечерта на уебсайта на ЯНАФ.

„Очаквам пълна нормализация там (в рафинерията в Панчево) на 17, 18 или 19 януари, точно преди изтичането на този срок. И тогава се надявам, че междувременно руснаците и унгарците ще си свършат работата", каза Вучич днес по време на обиколка пред сръбския парламент.

Вучич припомни, че след като получи оперативен лиценз от американската OFAC, НИС вече може да доставя суров петрол чрез ЯНАФ.

„Искам още веднъж да поздравя нашите граждани с Новата година и да кажа, че имаме добри новини. Е, всичко това е условна и със сигурност добра новина, която пристигна от Вашингтон след одобряването на оперативния лиценз за работата на НИС. В този момент НИС има възможността и правото да плаща, доставя и преработва суров петрол", каза Вучич, допълва БТА.

В началото на януари САЩ обявиха, че заради войната в Украйна и "вторичния риск" ще наложат санкции върху единствената петролна компания в Сърбия НИС, която е мажоритарна собственост на руския петролен гигант "Газпром". Вашингтон поиска пълното излизане на руския капитал от компанията, но руската страна обяви едва преди седмица, че е готова да продаде своя дял. Преди дни сръбският президент Александър Вучич обяви, че ще предостави срок от 50 дни на руската страна, за да продаде мажоритарния си дял в НИС, като посочи, че знае за трима кандидат купувачи, но без да ги назовава.

Сръбската държава притежава 29,9 процента от акциите на НИС, докато основен собственик остава „Газпром нефт“ с 44,9 процента. В края на септември базираната в Санкт Петербург компания „Интелиджънс“ (Intelligence), свързана с „Газпром“, придоби дела от 11,3 процента на компанията-майка „Газпром“.

НИС бе поставена на 10 януари под санкции от САЩ, които встъпиха в сила на 9 октомври, след като 8 пъти бяха отлагани.

На 2 декември сръбската петролна компания НИС обяви, че е започнала да затваря производствените си мощности в рафинерията в северния сърбски град Панчево поради недостиг на суров петрол.

