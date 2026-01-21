Сръбският президент Вучич: Ще имаме извънредно правителствено заседание в събота или неделя

Кадър Ютуб

Сръбският президент Александър Вучич обяви, че през почивните дни тази седмица, 24 и 25 януари, ще се проведе извънредно заседание на сръбското правителство, „за да се намери най-безопасното и сигурно място за Сърбия поради влошаващата се ситуация в света“, предават сръбските медии.

„Днес чух от канадците, че ще сключат голяма сделка с Индия. Всички се справят, всички намират други решения. Ще имаме извънредно правителствено заседание в събота или неделя, трябва да се видя с (премиера) г-н Джуро Мацут и с всички (министри). Трябва да преформулираме или да започнем да говорим за задачите, пред които сме изправени и за всичко останало. Трябва да говорим за това и с политическите опоненти" , каза Вучич в кулоарите на Световния икономически форум в Давос, помолен да коментира обръщението на президента на САЩ Доналд Тръмп на форума.

Вучич оцени още, че новите мита на Тръмп в Сърбия ще нанесат най-много удари в автомобилната индустрия, допълва БТА.

„Имаме малко по-малко от 100 000 души, работещи в автомобилната индустрия, индустрията за резервни части, всичко свързано с това. Представете си сега мита от 10 плюс 25 процента от 1 юни. Вече няма европейска автомобилна индустрия на американския континент. И тогава какво правим с тези работници, какво мислите - ще ги съкратят. Ами нашите работници? Ще се изправим пред огромен и сериозен проблем“, посочи Вучич.

На 17 януари президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви въвеждането на 10-процентни мита за осем европейски държави, които се противопоставят на намерението му Съединените щати да купят Гренландия.

Тръмп заяви, че 10-процентните тарифи ще влязат в сила на 1 февруари за Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Холандия и Финландия, които изпратиха войските си на територията след неговите обявления, че иска САЩ да анексират Гренландия, съобщи по-рано Ройтерс.

Според него тези тарифи ще се увеличат до 25 процента от 1 юни и ще останат в сила, докато не се постигне споразумение за закупуването на Гренландия, която е датска автономна територия.

Сръбският президентът Александър Вучич заяви, че първото му впечатление след речта на американския президент Доналд Тръмп на Световния икономически форум е, че нещата се насочват към по-нататъшна конфронтация и конфликт на Запад между Съединените щати и Европа.

Вучич каза, че опашката за влизане в залата, за да чуят речта на американския президент в Давос, е била дълга 500 метра.

Заявявайки, че му е необходимо време, за да анализира речта и да я коментира, Вучич каза, че Тръмп е интелигентен и чаровен, но че вчерашната реч на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен е била много по-стратегически насочена.

„Вчера говорих - бях изненадан от качеството на речта на Урсула фон дер Лайен. Не говоря за последствията, не говоря кой е по-силен, кой не е, но бях изненадан от качеството и начина на речта ѝ и съдържанието на речта на Урсула фон дер Лайен. По отношение на съдържанието, тя създаде вчера нова идеологическа платформа, нова политическа платформа. За мен това със сигурност е най-значимата ѝ реч, която съм чувал“, каза Вучич.

„Не бих казал това за г-н Тръмп. Бих казал, че е много интелигентен, изключително чаровен, че разбира добре, че проблемът с дълга се решава от темпа на растеж, разбира икономиката, но речта на Фон дер Лайен беше много по-стратегически ориентирана от неговата. Не бих говорил повече за речта на президента Тръмп“, каза Вучич.

Той припомни, че Фон дер Лайен вчера е казала, че е дошъл краят на илюзиите и заблудите и че ЕС е била в състояние на очакване в продължение на година, че отношението на Америка ще се промени, но че сега трябва да се разбере, че това е постоянно състояние на нещата и че то изисква да бъде сформирана независима Европа.

„В този смисъл Тръмп помага на Европа, без да го възприема по този начин. Дали Европа ще има сили за това или не, не съм сигурен. И ако някой ме пита, бих казал шансът е 50/50. Може би дори повече „не“, отколкото „да“. Но идеите, които бяха изтъкнати, постулатите, които бяха направени от тези, които участваха в писането на тази реч, и в крайна сметка от самата Фон дер Лайен, са високи цели, не лесно постижими, но бих казал нещо, което ще представлява историята на бъдещето и за което ще се говори“, каза Вучич.

Коментирайки речта на Доналд Тръмп, Вучич добави, че знае, че за съжаление голяма част от сръбските граждани напълно погрешно и ирационално ще се зарадват на думите му относно Гренландия и някои други теми.

„Не искам да коментирам това в този момент. Като президент на страната искам да остана господар на неизказаните думи“, допълни Вучич.

