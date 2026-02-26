Сръбският президент отиде до болницата и обяви: Ситуацията е тежка, молим се за вицепремиера Ивица Дачич

снимка: Булфото

Сръбският президент Александър Вучич посети вицепремиера и министър на вътрешните работи Ивица Дачич, който бе приет по спешност с опасност за живота в Клиничния център в Белград, предава агенция ТАНЮГ.

"Ситуацията е тежка, но вярваме в лекарите и вярваме в него (Ивица Дачич) и се молим за него“, каза Вучич пред ТАНЮГ на излизане от Клиничния център.

Помощник-директорът по отделението по пулмология на Клиничния център д-р Спасое Попевич заяви, че ситуацията е много трудна и че се борят за живота на министър Дачич, който има тежка пневмония.

Дачич е интубиран и е поставен на командно дишане, предава в. "Блиц", цитирани от БТА.

Здравословното му състояние внезапно се е влошило, след като няколко дни е имал температура и днес е приет в болница.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!