Сръбският външен министър: Със Северна Македония се подкрепяме

снимка: Пиксабей

Министърът на външните работи на Сърбия Марко Джурич се срещна днес, преди утрешната среща на министрите на външните работи на Централноевропейската инициатива (ЦЕИ), с министъра на външните работи на Северна Македония Тимчо Муцунски и по този повод изтъкна, че двете страни се подкрепят взаимно, когато става въпрос за напредък по европейския път, предаде ТАНЮГ.

Срещата се проведе в Клуба на депутатите в Белград, където ръководителят на сръбската дипломация беше домакин на галавечеря за делегациите, които утре ще участват в годишната среща на външните министри на ЦЕИ.

„Няма нужда да казвам колко тясно си сътрудничат двете ни страни и колко исторически добри отношения имаме, но дори и в този период ние носим особена отговорност да укрепим както транспортните си връзки, така и икономическата си дейност, активност и сътрудничество във всички сегменти на обществото в рамките на по-широкия европейски дневен ред“, каза Джурич.

„Фокусът на нашето правителство е върху инвестициите в Коридор номер 10 и знам, че и вашата страна работи много усилено за завършване на целия ангажимент, особено по отношение на железопътната инфраструктура по Коридор номер 10“, каза външният министър на Северна Македония Тимчо Муцунски.

Той посочи, че Северна Македония работи по нов интерконектор за Гърция, но целта им е да работят и със Сърбия. „Целта е да се намали зависимостта от доставките на газ от Русия и да се диверсифицират източниците на газ“, каза ръководителят на дипломацията на Северна Македония.

През 2025 г. Сърбия председателства ЦЕИ и утре по време на срещата на министрите на страните членки на ЦЕИ ще бъде направена преглед на дейностите през последните 12 месеца.

Догодина ЦЕИ, най-дългогодишният регионален форум, създаден през 1989 г., в който членуват 17 държави от Централна, Източна и Югоизточна Европа, ще се председателства от Румъния.

