кадър Нова нюз, архив

Сръбското правителство обяви 1 ноември за Ден на траур заради годишнината от смъртта на 16 души при срутването на козирката на жп гарата в северния сръбски град Нови Сад, предаде националната сръбска телевизия РТС.

Преди година, на 1 ноември 2024 г., 16 души загинаха, а един беше тежко ранен, когато бетонната козирка на наскоро реконструираната жп гара в Нови Сад се срути.

Годишнината от трагедията ще бъде отбелязана в Нови Сад в събота, допълва БТА.

Хиляди студенти и граждани от цяла Сърбия от дни вървят пеша, за да участват във възпоменателното събитие в Нови Сад.

В Сърбия от година се провеждат протести, водени от студенти, участващи в блокади на факултети, заради случилото се в Нови Сад.

Протестиращите настояват виновните да понесат наказателна и политическа отговорност за 16-те жертви на срутването на козирката на жп гарата и свикване на предсрочни парламентарни избори.

Денят на траур включва спускане на знамето наполовина с подходящо осветление през нощта, а медиите, музеите, театрите, кината и спортните зали са длъжни да представят програми и музика в унисон с траура, се казва в съобщение на сръбското правителство, цитирано от РТС.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!