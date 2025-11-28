Срам в „Игри на волята“

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

„Този елиминационен сблъсък беше фрапиращ срам за Арената. По едно време наистина си мислех да ви изхвърля и двамата. Никой досега за 7 сезона не е получавал помощ да спечели битка, камо ли елиминационна. А още по-малко помощ за спечели последното място сред финалистите“, нахока водещия Павел Николов Траян и Сапунджиева, които днес се бориха за последното – 8-о място на финалите.

Траян победи. Той обаче не спечели 100 гроша, които трябваше да получи, защото му бе подсказано, както и на Сапунджиева от водещия Павел.

До изключително срамната ситуация се стигна, след като водещия даде технически брейк.

Това се случва за първи път в историята на състезанието.

„И двамата сте в абсолютна безизходица. Тази битка в момента продължава 90 минути. Да не можеш да свалиш всичките кубчета със стрелба или да наредиш пъзел от 24 части - смешно е!“, обясни преди края на битката водещия Павел Николов.

След това той допълни: „Обаче на мен изобщо не ми е да смях. Давам ви три куба - Сапунджиева имаш право да свалиш три куба от масата, а на теб Траян ще поставя три куба на място. Добре след още пет минути ще ви дам още жокери, но след още 15 - слушайте добре, това ще се превърне в двойна елиминация. Стягайте се!“.

Така след като им постави това условие, те се амбицираха, но преднината на Траян бе повече и той, макар и срамно, защото пъзел от 24 части, който е за деца до 3-годишна възраст, го нарежда дълго време, продължи във финалната осмица.

