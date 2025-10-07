Сравниха Патрашкова с Дарт Вейдър

кадри Нова телевизия, YouTube

редактор Веселин Златков

Журналистката Кристина Патрашкова и известна с екстравагантните си тоалети, които често показва в „На кафе” по Нова телевизия. Във вторник тя се появи в предаването в нещо лъскаво черно, украсено с нещо като люспи в горната част.

Облеклото ѝ не изглеждаше много като за предиобедно шоу, което позволи на колегите ѝ да се развихрят в коментарите си за нея. След като не се изказа много ласкаво за любимката му Тейлър Суифт, панелистът Жоро Блажев даде воля на чувствата си и сравни Патрашкова с Дарт Вейдър от „Междузвездни войни”.

„Криси е като булката на Дарт Вейдър, ако те види веднага ще те вземе!”, заяви инфлуенсърът и писател за колежката си. Той се пошегува, че изглежда, сякаш Патрашкова е извънземно.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!