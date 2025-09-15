Сравниха Ралица Паскалева с популярна марка автомобили

Мая Иванова. Снимка: Фейсбук

С любима на мнозина автомобилна марка бе сравнена водещата на "Игри на волята" Ралица Паскалева. Причината бе формата на очилата, с която тя излезе пред камерите.

Много напомня на бъбреците на решетката на БМВ, пишат зрители във Фейсбук.

Красивата Ралица Паскалева е като манекен в екстремното риалити. Тя е обличана и за нейния стайлинг се грижат куп експерти, като шоуто е и фон, където се представят най-новите модни тенденции.

