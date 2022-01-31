Сравнително топъл зимен понеделник

Снимка Pixabay

През деня ще преобладава слънчево време. Около обяд от запад облачността, средна и висока, ще започне да се увеличава, пише 24 часа.

Северозападният вятър ще отслабне, привечер ще се ориентира от югозапад, ще е до умерен. Минималните температури ще са предимно между минус 3 и 2 градуса, в София: минус 3 градуса. Максималните ще са между 4 и 9 градуса, в София: 4 градуса.

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