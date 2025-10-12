Сравняваме цените на Лидл и Билла

Пиксабей

Основно две големи търговски вериги са се включили в портала за мониторинг на цените на КЗП, видя Plovdiv24.bg в пуснатия отново сайт kolkostruva.bg.



Порталът е достъпен, но с трудност репортер на медията ни успя да стигне до град Пловдив, за да разбере какви са цените на 101 продукта от потребителската кошница, предаде Пловдив 24



При хранителните като хляб, риба, месо и зеленчуци можем да видим цените само в "Билла" и "Лидл". Прави впечатление, че са описани кога продуктите са на промоция и кога са на регулярна цена. Разбира сe, сумите са описани в евро и в лева.



След избора на една от двете вериги, се показва подробен списък къде в града могат да бъдат открити магазините и какви са цените конкретно там.



Ако човек иска да види цените на чая, кафето, водата и козметичните продукти, той вече може да избира между двете големи вегири и магазин "Вис Виталис".



Прави впечатление, че в раздел лекарствени продукти няма нито един включен магазин.



Припомняме, че порталът kolkostruva.bg функционира с напълно обновена версия, осигуряваща подобрен достъп до актуална ценова информация от търговските обекти в страната.



Платформата е разработена в изпълнение на разпоредбите на чл. 55б от Закона за въвеждане на еврото и представлява инструмент за повишаване на пазарната прозрачност.



В отговор на нарастващия интерес на обществеността към актуалните цени, Комисията за защита на потребителите предприе действия, за да предостави нов достъпен публичен инструмент за сравнение на цените на продуктите от голямата потребителска кошница.



За всеки от наблюдаваните 101 продукта от голямата потребителска кошница може да се проследят цените на търговските вериги за всеки търговски обект – като се извежда информация за цена за деня и предходния ден, както и дали цената е в промоция.



Платформата е общодостъпна на адрес kolkostruva.bg без изискване за регистрация или таксуване.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!