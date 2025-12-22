Сребристият смърч е най-търсеното дръвче за Коледа, а цените стигат до 500 лева

Булфото

Димитър Димитров купува за първи път жива коледна елха. Причината – омръзнало му е от пластмасови дръвчета, с които, по думите му, всички сме свикнали.

Той избира сребрист смърч – най-желания вид коледно дърво тази година. Според Карина Гичева, мениджър на Коледен парк София, хората го предпочитат заради характерния му сребристо-син цвят, който го отличава от останалите зелени дръвчета.

Цените на живите коледни дръвчета тази година започват от 60 лева и могат да достигнат до 500 лева. Те варират в зависимост от сорта и начина на отглеждане – дали дръвчето е изкопано скоро или е контейнерно отгледано.

По данни на Министерство на земеделието, към началото на декември са отчетени 6967 продадени коледни дръвчета. Приходите от продажбата на живи елхи в държавните предприятия през последните години показват устойчив ръст – от 59 хил. лв. с ДДС през 2023 г., през 88 хил. лв. с ДДС през 2024 г., до 68 хил. лв. с ДДС към 4 декември 2025 г., предаде БТВ.

От началото на годината Югозападно държавно предприятие е продало общо 1798 елхи, от които 333 живи и 1465 отсечени. Цените там започват от 14 лева за отрязано дръвче до 1 метър и достигат до 23 лева за по-високите елхи. Елха или смърч в саксия се предлага за 32,40 лева.

В разсадник на горското стопанство в Ямбол живи елхи се продават на цена от 20 лева, като според инж. Виолета Тенева от ЮИДП Сливен цените достигат до около 60 лева в зависимост от височината. Сребрист смърч с височина между 60 см и 1,20 м се предлага и на цена от 24 лева.

Ако след празниците хората нямат условия да отглеждат дръвчето, те могат да го върнат обратно в коледния парк. Така смята да постъпи и Димитър Димитров, който вярва, че професионалистите там могат да се грижат по-добре за елхата и да увеличат шансовете ѝ за живот.

Според Антон Гичев от коледния парк на Боянската река, най-добрият вариант е дръвчето да бъде засадено, а ако това не е възможно – да бъде върнато в парка, където се отглежда целогодишно и може да бъде използвано отново следващата година.

Проучване показва, че изкуствените елхи имат седем пъти по-голям негативен екологичен отпечатък от отрязаните. За да бъдат поне толкова вредни, колкото естествените, те трябва да се използват минимум осем години.

Заради тази идея Димитър си тръгва доволен, с надеждата, че изборът на жива елха ще се превърне в тенденция и ще даде пример за една по-зелена Коледа.

