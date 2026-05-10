Сребро за България от европейското по стрелба

България спечели сребърен медал от европейското първенство по спортна стрелба с малокалибрено оръжие в Осиек (Хърв).

Антоанета Костадинова, Лидия Ненчева и Мирослава Минчева завоюваха сребърните отличия в дисциплината жени трио на 25 метра пистолет.

В спора за титлата българките отстъпиха пред тима на Унгария с 4:12, предаде Бтв спорт.

Бронзовите медали са за тима на Украйна, който в малкия финал се наложи над Полша с 12:4.

"Три като една! Антоанета Костадинова, Лидия Ненчева и Мирослава Минчева са сребърни медалистки в дисциплината жени трио на 25 метра пистолет от Европейското първенство в Осиек, Хърватия. България спечели сребърен медал от Европейското първенство в Осиек", написа в социалните мрежи председателят на БОК Весела Лечева.

