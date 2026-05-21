Средната брутна заплата в Шуменско на исторически връх от 1 164 евро

Средната брутна месечна работна заплата в област Шумен през март 2026 година достигна 1 164 евро, съобщиха от Териториалното статистическо бюро /ТСБ/.

Това е исторически връх на възнагражденията в областта. Въпреки това средната брутна заплата в Шуменско остава по-ниска от тази за страната, която за месец март е 1 475 евро. С най-високо средно възнаграждение през последния месец на тримесечието е област София (столица) - 2 061 евро, а с най-ниско е област Благоевград - 999 евро.

По размер на средната работна заплата за месец март област Шумен заема осмо място сред 28-те области на страната,предава Шум бг.

На база тримесечие за първото през 2026 г. средната месечна брутна работна заплата в област Шумен се увеличава спрямо четвъртото на 2025 г. с 3,4%

Спрямо първото тримесечие на миналата година работна заплата в областта нараства с 15,3%. В обществения сектор ръстът е с 15%, а в частния сектор с 15,4%, добавиха от ТСБ.

