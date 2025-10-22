Средната нетна заплата в Хърватия възлиза на 1446 евро

снимка pixabay

Средната месечна нетна заплата през август на работещите в хърватските юридически лица възлиза на 1446 евро, което е с 0,6% повече номинално и с 0,5% повече в реално изражение спрямо юли и с 9,2% повече номинално и с 4,9% повече в реално изражение спрямо август 2024 г., предаде хърватската агенция ХИНА, позовавайки се на Хърватското статистическо бюро.

Медианната нетна заплата за август в Хърватия е била 1245 евро, което е с 0,3% по-малко от юли, но с 9,8% повече в сравнение с август миналата година.

Най-висока е била средната нетна заплата на работещите във въздушния транспорт (2430 евро), а най-ниска - в производството на облекло (918 евро).

Средната брутна месечна заплата за август в Хърватия е била 2015 евро, което е с 0,8% повече номинално и с 0,7% повече в реално изражение спрямо юли, и с 9,6% повече номинално и с 5,3% повече в реално изражение спрямо август 2024 г.

За периода от януари до август средната месечна нетна заплата на служител в хърватските юридически лица е била 1434 евро, което е с 10,1% повече номинално и с 6,2% повече в реално изражение в сравнение със същия период на 2024 г. Средната брутна заплата за същия период е била 1993 евро, което е с 10,8% повече номинално и с 6,8% повече в реално изражение.

Анализът на нетните заплати по децили показва, че малко под две трети от служителите са получавали заплати под средното ниво за август.

Шестият децил е 1400 евро, което означава, че 60% от работещите са получили заплата до тази сума. Средната нетна заплата от 1446 евро е с 3,3% по-висока от това число в шестия децил.

Разпределението показва също, че заплатата на 30% от работещите е до 1000 евро, на 40% - до 1112 евро и на 50% - до 1245 евро, което съответства на медианата. Около 40% от работещите са получили месечно възнаграждение повече от 1400 евро, 30% - повече от 1567 евро, 20% - повече от 1794 евро и 10% - повече от 2222 евро, предаде БТА.

