Средната заплата мина 2500 лева

Булфото

Въпреки ръста на доходите, над 40% от българите не могат да си позволят едноседмична почивка

Средната работна заплата в България в края на първата половина от 2025 г. е 2 547 лева, сочат последните данни на Националния статистически институт (НСИ). Това представлява увеличение от 5% спрямо първото тримесечие на годината и 11% ръст на годишна база.

Според информацията, цитирана от NOVA, възнагражденията в обществения сектор изпреварват тези в частния с близо 200 лева. Най-високи заплати продължават да получават заетите в сектора "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти", където средното възнаграждение достига 5 550 лева. Веднага след тях се нареждат работещите във финансовия и застрахователния сектор.

Ръст на доходите в образованието и държавното управление

Най-значително увеличение на заплатите от началото на 2025 г. се наблюдава в секторите "Образование" и "Държавно управление", където доходите са нараснали с около 20%. На другия полюс остават работещите в "Хотелиерство и ресторантьорство", където средната заплата е 1 580 лева, което експертите често свързват със значителния дял на сивия сектор в бранша.

Минималната заплата гони 1200 лева през 2026 г.

Минималното възнаграждение в страната, което тази година достигна 1 077 лева, се очаква да надхвърли 1 200 лева през следващата година. С този ръст България се нарежда сред първите три държави в Европейския съюз по средногодишен ръст на минималната заплата за последното десетилетие, изпреварена само от Румъния и Литва.

Въпреки това, страната ни продължава да е на последно място в ЕС по абсолютен размер на минималната заплата, която се равнява на 551 евро. За сравнение, в Люксембург тя е 2 700 евро.

Покупателна способност и възможности за почивка

Когато се отчете и покупателната способност, България отново се намира на последно място в ЕС, макар и бавно да стопява разликата с останалите страни членки. Според данните на Евростат, това, което българите могат да си позволят, е с една трета по-малко от средностатистическия европеец.

Негативната тенденция се потвърждава и от статистиката за възможностите за почивка. България е на трето място в ЕС по дял на хората, които не могат да си позволят едноседмична ваканция извън дома – 41% от населението.

