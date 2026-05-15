Средната заплата в София за пръв път мина 2000 евро
15.05.2026 / 11:19 1
През първото тримесечие на 2026 г. средната заплата e 1407 евро и се увеличава спрямо четвъртото тримесечие на 2025 г. с 2.8%, обяви националната статистика. В София обаче средното възнаграждение за пръв път надхвърли 2000 евро и за март е 2061 евро, предаде Сега.
