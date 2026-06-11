Средният осигурителен доход за страната за април е 1034,85 евро

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Средният осигурителен доход за страната за април 2026 г. е 1034,85 евро, съобщиха от Националния осигурителен институт.

Размерът на средномесечния осигурителен доход за страната за периода от началото на май 2025 г. до края на април 2026 г. е 983,28 евро.

Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване на размерите на новоотпуснатите пенсии през май 2026 г., съгласно чл.70, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване, допълниха от института.

Средният осигурителен доход за март беше 1024,31 евро, предава БТА.

Редактор "Екип на Петел",

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