Средно по 7 катастрофи на ден стават във Варна
Снимка: ОДМВР-Варна
Средно по 7 катастрофи на ден възникват във Варна. От началото на годината в региона са регистрирани общо 1262 пътни произшествия, от които 291 са тежки.
Това коментира инспектор Христо Огнянов от сектор "Пътна полиция - Варна".
Отчетен е спад от близо 20% на тежките катастрофи, през първите 6 месеца те са с 60 по-малко, каза още той, спрямо същия период миналата година, посочва Радио Варна.
В инцидентите са пострадали 356 души, а 12 са загинали.
Като основни причини за произшествията се посочват несъобразената скорост, неспазване на дистанция и предимство, както и употребата на алкохол и психотропни вещества.
По случай 29 юни – Национален ден за безопасност на движението по пътищата, контролните органи по пътищата провеждат акция със засилен контрол и случайни проверки.
Във Варна за първото полугодие са хванати 78 шофирали, седнали зад волана след употреба на алкохол, а 20 са били дрогирани.
Инспектор Огнянов заяви, че акциите ще продължат през цялото лято в цялата страна и ще обхващат всеки аспект на извършването на нарушения.
Двама от проверените шофьори подчертаха, че подкрепят подобни акции.
В акцията се включиха и доброволци от Български Червен Кръст, както и от дирекция „Превенции“.
Огнянов призова за повече толерантност, отговорност и повишено внимание по пътищата.
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