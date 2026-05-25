Среднощен гръм и пожар изпепели товарен бус във варненския квартал "Възраждане"

кадър Фейсбук, "Виждам те КАТ Варна", С. Ласкова

Товарен бус изгоря при пожар във Варна тази сутрин. Инцидентът е станал в малките часове на денонощието в квартал „Възраждане” в морския град.

На място веднага са изпратени екипи на пожарната, които своевременно са потушили пламъците и не се е стигнало до по-сериозни щети в района на инцидента. За щастие няма пострадали хора, но вследствие на пожара товарният бус е изгорял напълно, предава Нова телевизия.

Причините за случилото се са в процес на изясняване. Не е изключено обаче да става въпрос за умишлен палеж, тъй като това е поредният автомобил, който гори през последните седмици на същата улица в района.

