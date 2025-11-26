Среднощен пожар изпепели няколко коли във Варна

Булфото, илюстративна

Две леки коли са напълно унощожени, а трета е със сериозни щети след пожар, избухнал снощи във Варна. Още един автомобил е леко засегнат.

Огненият инцидент е станал малко преди 3:00 часа след полунощ на улица "Милин камък", в района на Погребите, съобщиха от варненската полиция пред "Морето".

Напълно изгорели са "Мерцедес" и "Ситроен". Със сериозни щети е друг автомобил на френската марка.

Всички засегнати от огъня коли са с варненска регистрация.

От полицията уточняват, че предполагаемата причина за възникване на пожара е в процес на установяване. Към момента няма данни за умишлени действия.

