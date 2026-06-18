Среднощна акция в пътнически влак: Задържаха обявен за общодържавно издирване от Суворово с наркотици, пътувал с жена и дете в количка

снимка: Фейсбук, ГД "Жандармерия, специални операции и борба с тероризма"

Задържан е мъж с наркотици, обявен за общодържавно издирване, съобщиха от ГД "Жандармерия, специални операции и борба с тероризма".

Служители на Зоналното жандармерийско управление в Пловдив са подали сигнал на колегите си в София, че в пътническия влак от Пловдив за столицата пътува двойка мъж и жена, извършители на престъпление. На гара Подуяне, минути преди полунощ, те са установени от патрул на ЗЖУ-София.

След направена справка е установена самоличността им – жена на 34 години от Балчик и мъж на същата възраст от Суворово, като и двамата са обявени за общодържавно издирване от средата на месец май тази година. В момента на проверката с тях е имало и дете в количка.

При направен обиск в мъжа са намерени 3 топчета трева и 1 топче с размери 3 см на 2 см, по данни на притежателя им марихуана и кристали. Наркотикът е предаден с протокол за доброволно предаване.

Мъжът е задържан и отведен в 05 РУ СДВР. По случая е образувана преписка за престъпление по чл. 354а от НК, работата по която продължава от столичните криминалисти

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!