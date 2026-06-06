Среднощна спасителна акция в двора на ГД "Гранична полиция"
кадър/видео: ГД "Гранична полиция"
На 5 юни, около 22:00 ч., след сигнал, подаден чрез телефон 112 от буден гражданин, в ГДГП постъпи информация за бедстващо котенце в двора на дирекцията.
Главен оперативен дежурен инспектор Николай Томов, който е на дежурство, реагира веднага, установява мястото и преценява, че животното е попаднало в дълбока кабелна шахта с високо напрежение.
Около шахтата има няколко котки, като една от тях вероятно е майката на котенцето.
Предвид риска, свързан с наличието на кабели под напрежение, инспектор Томов търси съдействие от компетентен аварийен екип. В подобни случаи действията следва да се извършват от специалисти, които имат необходимата подготовка и правомощия да работят в среда с електрическо напрежение, посочват от дирекцията.
На място се отзовават служители на аварийна служба към ЕРМ Запад, район „Запад“. Благодарение на професионалната намеса на електромонтьорите Валери Йолковски и Георги Вутев, котенцето е извадено без инцидент и преместено на безопасно място в двора на дирекцията, при майка си.
От ГД "Гранична полиция" благодарят на всички за бързата реакция, отговорността и човечността.
"Понякога една навременна реакция е достатъчна, за да бъде спасен един малък живот", категорични са граничните служители.
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