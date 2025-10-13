Среща с гастроентеролога проф. Салих Боа в София на 19-ти октомври 2025 г.
На 19 октомври 2025 г. (неделя) в София по покана на „Медикъл Караджъ“ ще гостува отново проф. д-р Салих Боа – гастроентеролог и хепатолог от болница Мемориал Бахчелиевлер, Истанбул.
С над 20 години клиничен опит и специализация в Yale University (САЩ), проф. Боа е експерт в диагностиката и лечението на заболявания на стомашно-чревния тракт и черния дроб. Той е автор на множество научни публикации и прилага най-съвременните методи на ендоскопска диагностика и терапия.
Основни направления в неговата експертиза:
-
Възпалителни чревни заболявания – болест на Крон, улцерозен колит
-
Чернодробни заболявания – вирусни хепатити, цироза, омазнен черен дроб (стеатоза)
-
Гастрит, язвена болест, рефлукс (ГЕРБ), панкреатит
-
Полипи на дебелото черво, хранопровод на Барет и др.
Проф. Боа извършва и редица високоспециализирани ендоскопски процедури – гастроскопия, колоноскопия, ERCP и други минимално инвазивни методи, които позволяват прецизна диагностика и щадящо лечение.
По време на срещата ще имате възможност да се запознаете с най-новите възможности за лечение в чужбина на заболявания на храносмилателната и чернодробната система, както и с иновативните методи, които проф. Боа прилага в своята практика.
📍 Място: София
📅 Дата: 19 октомври 2025 г. (неделя)
💬 Участие: Безплатно, само с предварително записване
📞 Записване и информация: 0878 500 730
Онлайн регистрация: https://www.medikara.bg/freeconsults/boa-19-10-25
⚠️ Местата са ограничени! Препоръчва се ранна регистрация.
