Среща с гастроентеролога проф. Салих Боа в София на 19-ти октомври 2025 г.

На 19 октомври 2025 г. (неделя) в София по покана на „Медикъл Караджъ“ ще гостува отново проф. д-р Салих Боа – гастроентеролог и хепатолог от болница Мемориал Бахчелиевлер , Истанбул.

С над 20 години клиничен опит и специализация в Yale University (САЩ) , проф. Боа е експерт в диагностиката и лечението на заболявания на стомашно-чревния тракт и черния дроб . Той е автор на множество научни публикации и прилага най-съвременните методи на ендоскопска диагностика и терапия.

Основни направления в неговата експертиза:

Възпалителни чревни заболявания – болест на Крон , улцерозен колит

Чернодробни заболявания – вирусни хепатити , цироза , омазнен черен дроб (стеатоза)

Гастрит , язвена болест , рефлукс (ГЕРБ) , панкреатит

Полипи на дебелото черво , хранопровод на Барет и др.

Проф. Боа извършва и редица високоспециализирани ендоскопски процедури – гастроскопия, колоноскопия, ERCP и други минимално инвазивни методи, които позволяват прецизна диагностика и щадящо лечение.

По време на срещата ще имате възможност да се запознаете с най-новите възможности за лечение в чужбина на заболявания на храносмилателната и чернодробната система, както и с иновативните методи , които проф. Боа прилага в своята практика.

📍 Място: София

📅 Дата: 19 октомври 2025 г. (неделя)

💬 Участие: Безплатно, само с предварително записване

📞 Записване и информация: 0878 500 730

Онлайн регистрация: https://www.medikara.bg/freeconsults/boa-19-10-25

⚠️ Местата са ограничени! Препоръчва се ранна регистрация.



