Срещата Си – Тръмп в Пекин започна

Срещата между президентите на Китай Си Цзинпин и на САЩ Доналд Тръмп в Пекин започна, показаха кадри, излъчени на живот от Китайската централна телевизия, предава БТА.

В началото на заседанието, в което участват разширените делегации на двете страни, двамата лидери си размениха любезности пред камерите на журналистите, които бяха допуснати само до началото на срещата.

Във встипътелното си слово Си направи препратка към древногръцки историк, за да изрази надежда, че САЩ и Китай могат да избегнат конфликт помежду си, предаде Асошиейтед прес. По думите му историята, светът и неговият народ питат "дали двете страни могат да преодолеят "Капана на Тукидид" и да изградят нов модел на отношения между двете световни сили".

Той използва понятие, която е популярно в областта на външнополитическите изследвания. То представлява схващане, че когато нововъзникваща сила заплашва да измести традиционната сила, резултатът често пъти е война.

Терминът идва от описанието на Тукидид на опустошителната Пелопонеска война между Атина и Спарта, която китайският президент спомена в словото си. "Тъкмо възходът на Атина и страхът, който предизвикал този възход в Спарта, направили войната неизбежна", каза Си.

Китайският лидер подчерта висотата на момента за двете световни сили и каза, че въпросът пред Китай и САЩ е "дали двете страни могат да работят заедно за надмогване на предизвикателствата и осигуряване на по-голяма стабилност на света".

"Можем ли ние за благото на нашите два народа и в името на бъдещето на човечеството да изградим по-светло бъдеще в нашите двустранни отношения?", попита китайският лидер.

Във встъпителното си слово пред репортерите в началото на срещата Тръмп направи само косвена препратка към трудностите в миналото в дългогодишните си отношения със Си.

Те включват две търговски войни, напрежение заради американската подкрепа за Тайван – и недоволството на американския лидер от Пекин заради борбата с износа на химически прекурсори за производство на наркотичното вещество фентанил.

Той не спомена нищо и за различията им по отношение на войната в Иран.

"Вие сте велик лидер, понякога хората не харесват, когато го казвам, но така или иначе ще го кажа, защото е вярно", каза Тръмп.

Преди това двамата президенти застанаха рамо до рамо, докато слушаха националните химни преди началото на срещата.

Те преминаха по червен килим и направиха преглед на строените почетни гвардейски части.

Те се спряха за миг и пред десетки деца, които махаха с цветя в ръцете си по време на официалната церемония пред Голямата зала на народа в Пекин, където се организира срещата на върха.

