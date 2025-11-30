Срещата Зеленски-Макрон ще е за условията за мир

стопкадър: Ютуб

Украинският президент Володимир Зеленски ще се срещне в Париж с френския си колега Еманюел Макрон в понеделник, съобщи канцеларията на френския президент, цитирана от Ройтерс.

Двамата лидери ще обсъдят условията за справедлив и траен мир след разговорите в Женева и американския мирен план, се казва в изявлението на Елисейския дворец, допълва Бтв.

Зеленски беше за последно в Париж на 17 ноември.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!