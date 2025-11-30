Срещата Зеленски-Макрон ще е за условията за мир
стопкадър: Ютуб
Украинският президент Володимир Зеленски ще се срещне в Париж с френския си колега Еманюел Макрон в понеделник, съобщи канцеларията на френския президент, цитирана от Ройтерс.
Двамата лидери ще обсъдят условията за справедлив и траен мир след разговорите в Женева и американския мирен план, се казва в изявлението на Елисейския дворец, допълва Бтв.
Зеленски беше за последно в Париж на 17 ноември.
